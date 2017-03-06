挪威提高有争议的捕鲸配额

（联合早报网讯）挪威渔业大臣桑贝格5日表示，挪威今年将捕杀小须鲸的配额数量提高到1000头，并将提高出口日本的鲸肉数量。

据新华社引述挪威通讯社报道，桑贝格说：“我们有足够的理由去提高配额，但我们会注意平衡，避免带来不必要的麻烦和争议。”

根据挪威渔业部门的数据，挪威捕鲸配额2010年至2015年每年高达1286头，实际平均捕获量不足配额的一半。2016年的捕鲸配额降为880头，实际捕获量为591头。但2017年的捕鲸配额又回升至1000头。

国际捕鲸委员会1986年通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸，但允许以科研为目的的捕鲸活动。目前，日本、挪威和冰岛公开进行商业捕鲸，挪威还设置自己的捕鲸配额。过去几年，挪威捕鲸数量超过了日本和冰岛的总和。

由动物繁盛协会、海洋保护组织和野生动物保护团体2016年共同发布的一份报告显示，挪威自1993年恢复商业捕鲸以来，总共捕杀1.18万头鲸鱼（主要是小须鲸），而国际捕鲸委员会并未对挪威进行有效监督和采取实际行动。

挪威渔业部门在其官方网站上则表示，捕鲸是挪威千年来的民族传统，目前的捕鲸量是在保护环境的原则以及资源可持续捕捞前提下进行的，捕鲸配额也是根据国际捕鲸委员会下属的科学委员会关于鲸鱼在该国海域存在的数量而制定的。