伊朗持续挑衅 试射导弹逼近美舰艇

（联合早报网讯）美国官方证实，伊朗周末试射两枚弹道导弹，并且派遣快速攻击舰接近在霍尔木兹海峡的美国海军导弹试验测量船无敌号（USNS Invincible）。伊朗持续的挑衅行为，引起国际关注。

福克斯新闻报道，伊朗周末（4日和５日）从其东南部海边城市贾斯克市（Bandar-e-Jask）的革命卫队基地，各发射一枚短程弹道导弹。4日没有击中目标，5日则成功地击中约250公里外的目标驳船。

这是伊朗两年来第一次试射Fateh-110短程弹道导弹。这次试射的导弹Fateh-110 Mod 3，有一个新的“活跃目标瞄准器”（active seeker），帮助导弹定位在海上的船只。

一名美国官员告诉福克斯新闻：“值得关注的是，其中一枚成功了。”

另一名要求匿名的美国官员周一（6日）则告诉路透社，多艘伊朗革命卫队快速攻击艇上周六（4日）在霍尔木兹海峡逼近一艘美国军舰，迫使该军舰改变航向。

他说，这些伊朗攻击艇驶近美国无敌号（Invincible）追踪舰600码（约550米）距离内，然后打住。当时有三艘英国海军船舰与无敌号同行，它们也被迫改变航向。

这名官员说，美舰曾试图以无线电和对方沟通，但未获回应。他形容，这种互动是“不安全且不专业”的。