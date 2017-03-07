国际能源署：原油2020年前或供不应求

（联合早报网讯）国际能源署（IEA）周一（6日）表示，新的原油生产投资连续两年下降，可能令闲置产能降至14年低位，并推动油价大幅上升。到了2020年，全球原油供应可能出现供不应求的现象。

IEA在其最新原油市场分析和预估报告中说，投资者普遍预计油价不会在短期内大幅上升。然而，2015年和2016年全球原油资本支出萎缩和全球原油需求不断上升意味着，若不尽快推进新的项目，到了2020年，全球油市可能难以满足需求。

IEA称，大部份原油供应增长预计将来自美国。如果油价保持接近目前每桶60美元水平，预计2022年前美国页岩油日产量增幅为140万桶。如果油价攀升，产量可能还会升高。

IEA指出，在美国页岩油盆地的投资已在提速，迹象显示加拿大和巴西供应在增长，但今年全球资本支出的最初迹象“并不令人鼓舞”。

IEA预计，全球原油产能日增幅在2022年前将为560万桶。非石油输出国组织（OPEC）国家在总量的占比很可能达到60%。

IEA预计，油盟日产能在2022年将上升至3785万桶，2016年为3590万桶；对油盟原油的需求预计在2022年上升至3580万桶，2016年为3220万桶。

IEA认为，原油需求在未来五年上升，2019年原油日需求将超过1亿桶关口，在2022年触及1亿零400万桶。