日本“超值星期五”提前下班者不到4%

（联合早报网讯）日本为刺激消费而自上月24日开始实施“超值星期五”计划，希望借由每个月最后一个周五提前下班，让民众有更多时间为振兴经济做贡献。然而，究竟当天真正提早下班的人有多少呢？

据中央社报道，市场调查公司INTAGE通过网络进行的调查结果显示，3.7%的受访者在“超值星期五”当天提前下班，其中以选在下午3点离开公司的人最多，达33.7%；4点下班者占15.7%；5点下班者占23.1%。另外，提早下班的人当中，超过八成在6点之前就离开办公室。

至于这些人如何度过下班后的时间，41.8%的受访者表示“在家度过”，32.1%的人回答“去吃饭”；“去购物”排在第三，占26.6%。

被问到对“超值星期五”的看法时，持肯定态度的受访者虽从计划开始前调查的41.5%下降到24.8%，不过，超过八成的人都说下次还会想再利用“超值星期五”。

此次调查通过网络针对居住在东京、琦玉、神奈川、千叶等地共2235位受访者进行调查，询问他们2月24日当天的上班情形。

由其他公司针对商家进行的调查则显示，多数店家对这项计划极度不满。因为他们担心没人会在3点钟下班后去喝一杯、有家室的人根本就直接回家，或是配合周末外出旅行、或是自己买一堆食材回家聚会，店家不仅吃不到甜头，营业额还会受到冲击。