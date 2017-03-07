日本出台刑法修正案“严打”性犯罪

（联合早报网讯）日本政府今天（7日）经内阁会议决定，出台新的刑法修正案，旨在强化性犯罪处罚手段。

中新社报道，鉴于近年日本社会“严打”性犯罪的呼声高涨，该修正案在国会过关当无障碍。这项修正案因此将是自1907年明治时期制定的刑法以来，日本时隔一个多世纪首度对性犯罪处罚内容进行大幅度改动。

修正案引人瞩目的改动内容主要包括：将受害者范围扩至男性；提高性犯罪量刑下限；取消必须由受害者亲自起诉立案的限制等。

修正案将现设的强奸罪罪名改为“强制性交等罪”，并将受害者的界定范围扩至“女子”以外，而且不限于发生性交行为的“奸淫”，其他类似行为也成为处罚对象。

修正案将现行刑法强奸罪最低量刑年限从3年提至5年。而有关强奸致伤乃至致死的最低量刑年限从5年提至6年。

修正案中颇为引人瞩目的修改内容，还在于删除了之前一直奉行的“亲告”（即必须由受害者本人亲自提出诉讼）原则。此举被解读为，通过列入不必受害者亲自提诉亦可立案的方式，得以减轻受害者心理负担，而由政府方面直接承担追究罪行的责任。

修正案其他变动内容还包括，新设针对监护人利用身份影响力对未满18岁者实施猥亵行为的刑罚原则；将现行刑法按犯罪时间顺序轻重有异处罚强奸和抢劫并犯者的情形进行归并，统一处以7年以上至无期徒刑等。