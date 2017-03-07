美民权组织：继续抗争特朗普新移民禁令

（联合早报网讯）美国总统特朗普6日签署修改版的移民政策行政命令，伊拉克不在受限名单中，叙利亚难民不再无限期禁止入境。加州民权组织对此表示，将通过法律途径继续抗争。

新禁令将在3月16日生效。据白宫当天发布的文本显示，美国将在120天内暂停所有难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里和也门等六国公民入境。部分群体拥有豁免权，比如持有“绿卡”、在1月27日前获得签证或以外交目的访美的上述六国公民不受禁令影响。

据中新社报道，美国公民自由联盟ACLU北加州分会当天表示，将通过法律程序抗争，继续反对这一行政命令。

旧金山湾区移民权益团体同日也表示，他们将在本周晚些时候再次发声。该组织曾于1月27日第一次限移令公布后，在旧金山国际机场组织声势浩大的示威集会。

旧金山市长李孟贤6日发表声明称，修改过的移民禁令与原来同出一辙，违背了美国包容、同情和自由的价值观。声明指出，美国就是由移民创建的，个人因为宗教信仰而被歧视，有违美国的立国原则。

李孟贤还表示，旧金山永远不会因个人的宗教、种族、性取向和性别认定来排斥任何市民。美国应该欢迎并有责任为逃离本国暴力、起诉和不稳定的难民提供安全的避难所。