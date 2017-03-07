豆制品或可降部分乳癌患者死亡风险

（联合早报网讯）据新华社报道，美国塔夫茨大学6日发表的一项新研究说，与有观点认为女性乳腺癌患者不应吃豆制品不同，乳腺癌患者不仅可以正常食用黄豆类食品，而且这还可能降低部分患者的死亡风险。

乳腺癌患者该不该吃豆制品一直存在争议，原因是豆制品含有植物雌激素——大豆异黄酮，而患者体内雌激素水平过高会促使细胞过度生长，导致乳腺癌的发生或恶化。

另有观点认为，异黄酮会减弱激素疗法治疗乳腺癌的效果。但此前也有针对亚洲妇女的研究发现，黄豆类食品中的异黄酮能降低乳腺癌发生的风险，也能减少肿瘤复发，提高生存率。

为此，塔夫茨大学的研究人员分析了6200多名美国和加拿大女性乳腺癌患者的数据，对这些患者的平均随访时间超过九年。结果发现，与饮食中异黄酮低的乳腺癌患者相比，那些饮食中异黄酮高的患者死亡率降低了21%。

这项发表在新一期美国《癌症》杂志上的研究还表明，饮食中异黄酮的保护作用在激素受体阴性的乳腺癌患者中最强，其次是没有接受激素疗法的患者。饮食中的异黄酮对激素受体阳性或接受激素疗法的乳腺癌患者不具备保护作用。

负责这项研究的塔夫茨大学助理教授张方方说：“我们认为，乳腺癌患者可以消除疑虑，放心食用黄豆类食品。黄豆类食品具有丰富的纤维素、植物蛋白和不饱和脂肪酸，是健康饮食的一部分。”

她说，无论患者是否接受激素治疗，他们以及之前的一些研究都没有发现饮食中的异黄酮会干扰治疗效果或对患者的生存有负面影响。相反，“对激素受体阴性的肿瘤患者，摄入黄豆类食品可能会降低死亡风险”。

张方方也指出，科学界对异黄酮的作用机制还没有非常明确的结论。虽然黄豆类食品含有植物雌激素，但它的激素类效用可能要远远小于人体内的雌激素。如果植物雌激素占用了细胞上的受体，乳腺癌患者体内的雌激素就无法占用同一受体，这就可以阻碍人体内的雌激素发挥作用，从而起到保护作用。

研究人员还强调，这项研究的结果是基于自然饮食中的异黄酮，而不是异黄酮补充剂，从自然饮食中摄入异黄酮本身也是健康饮食的一部分。这项研究结果并不能支持异黄酮补充剂有保护作用这一说法。