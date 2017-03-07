匈牙利加强管制非法移民

（联合早报网讯）匈牙利国会7日通过与非法移民相关的一揽子法律修正案，将加强对非法移民的管制。

据新华社报道， 匈牙利国会当天以138票赞成、六票反对、22票弃权的投票结果通过由匈牙利内务部长平特提交的与非法移民相关的法律修正案。

修正后的《庇护法》和《国家边界法》规定，在宣布进入大规模移民引发的危机状态后，警察可以在匈牙利全境范围内拘留非法居留的外国人，并将其送往位于边境地区的过境区。此前，警察仅有权在距离边界八公里的范围内拦截非法移民。

此外，匈牙利还扩大了宣布进入大规模移民引发的危机状态的情形，一旦匈牙利边境受到直接与移民有关的威胁，就可以宣布进入移民危机状态。

根据新法律，避难申请只能由申请者在位于边境地区的过境区亲自递交，在匈牙利移民局对避难申请审查完毕之前，申请者必须在过境区内等候。

平特当天在国会发言时说，许多非法移民滥用欧盟法律，他们递交避难申请，却在审批程序结束前在欧盟成员国内自由流动，带来重大安全隐患。

上述一揽子法律修正案在正式宣布之后的第八天生效。

匈牙利目前依然处于大规模移民引发的危机状态。2016年3月，政府宣布全国进入移民危机状态。今年3月，政府又将移民危机状态延长半年。