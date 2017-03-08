英上院要求对脱欧拥有更大决定权

（联合早报网讯）英国议会上院投票要求政府在脱欧法案中加入相关内容，以保证议会对英国在何种情况下能够脱欧拥有更大决定权。

议会上院7日晚经过三小时讨论，最终以366票支持、268票反对通过这一修正案。

这是英国政府向议会提交脱欧法案以来遭受的第二次挫折，也是上院自1993年以来投票人数最多的一次表决。

此前英国政府曾提出，议会将有权对政府与欧盟谈判达成的脱欧协议进行表决，如果议会最终否决该协议，英国将在未能与欧盟达成任何协议的情况下脱欧。

7日晚通过的修正案则要求，只有得到议会允许，英国才能在未能与欧盟达成任何协议的情况下脱欧，否则政府就应继续谈判，直至达成议会同意的协议。

此间舆论认为，该修正案旨在保证议会真正掌控英国在何种情况下能够脱欧。

有分析人士表示，如果英国在未能与欧盟达成任何协议，特别是贸易协议的情况下就脱欧，英欧贸易就只能遵从世界贸易组织的相关规定进行，而无法进一步削减贸易壁垒，这将给英欧贸易造成巨大冲击。

英国脱欧事务部长戴维斯在投票后指责部分上院议员是在故意阻碍英国脱欧。

英国政府曾表示，将在3月底前启动脱欧程序。首相特雷莎·梅上月呼吁上院议员尊重人民意愿，不要试图阻止脱欧进程。