维基解密披露美中情局使用的黑客工具

（联合早报网讯）维基解密（Wikileaks）发表了他们称为被美国中央情报局大规模应用的黑客工具。

英国广播公司报道，这些被指为网络武器的工具包括一些恶意程式，专门针对视窗、安卓、苹果iOS、OSX和Linux等作业系统以及互联网路由器。

据报，一些程式是中情局自行编制的；但也有报道说，英国的军情五处参与协助建立对付三星电视的间谍程式。

中情局发言人不愿意证实这些消息；英国内政部发言人也不作评论。

维基解密说，流出资料的来源希望藉此促成公众讨论：中情局的黑客能力是否已经超过他们所获得的授权？

2014年6月的文件指出，入侵三星F8000系列智能电视的行动代号为“哭泣的天使”，做法是制造一个“假的关机”模式，用来蒙骗用户以为电视已经关机。

但文件指出，实情是被入侵的电视转成收录音频模式，在电视恢复开机，无线局域网重新开通后，录得的资料会通过网络传送到中情局的伺服器。

在“未来工作”分段的建议还包括拍摄录像，而且要克服无线局域网的限制。

维基解密又说，中情局去年建立了24个针对安卓的“零时攻击”，对象包括三星、HTC、索尼和其他品牌的器材，中情局可以阅读WhatsApp、Signal、Telegram、微博上的通讯和其他通话服务。

还有说法指中情局成立一支特别队伍，专门针对iPhone和iPad，让中情局看到目标人物的所在地点，启动他们器材的照相机和拾音器，并且阅读短讯内容。

维基解密泄露的其他资料还有：

－ 影响汽车的电脑控制系统；维基解密说这可能涉及暗杀。

－ 对付常见的防毒软体。

－ 建立黑客技术图书馆，这些技术来自俄罗斯和其他地方的恶意程式。