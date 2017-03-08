瑞士登全球最佳国家 亚洲仅日本入前十

（联合早报网讯）“美国新闻与世界报道”7日公布“全球最佳国家”排名，瑞士挤下去年榜首德国荣登第一，而亚洲唯一进入前十名的日本，则名列第五。

中央社引述《每日邮报》的报道说，这是“美国新闻与世界报道”第二年进行“最佳国家”评选。网站根据国家的文化影响力、文化遗产、权力、生活品质与商业开放度来评分，并且依据各国总分排名。

加拿大不敌瑞士，排名维持第二，英国则紧接在后，位居第三，第四名由德国拿下，日本则从去年第七晋升至第五。新加坡排名第15。

德国跌落去年冠军宝座的原因相当广泛，其中包括社会对移民涌入的担忧渐增，以及去年接二连三发生死伤惨重的恐怖攻击事件。

美国则从去年第四落居第七。尽管报告视美国为全球最具影响力的国家，75%受访者仍表示，特朗普当选美国总统后，他们已对白宫领袖失去尊重，如此情绪加上全球反川声浪，为美国名次下降主因。

第6名至第10名依序为：瑞典、美国、澳洲、法国与挪威。最后三名则是塞尔维亚、伊朗与阿尔及利亚。

与去年调查结果如出一辙，以前瞻性社会与环境政策著名的北欧仍名列前茅，丹麦与芬兰加入瑞典与挪威行列，北欧除了冰岛皆挤进前15名。

这份报告参考了2万1372名商业领袖、精英人士与市民的看法，之后再替80个国家排名，并非所有国家都列入评选。