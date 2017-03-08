（联合早报网讯）罗马尼亚总统约翰尼斯和总理格林代亚努7日均表示，罗马尼亚反对“多速欧洲”。

约翰尼斯对当地媒体表示，一个“双速”或“多速”的欧洲是不好的，对任何人都没有好处。如果“多速欧洲”是一种未来趋势的话，那将十分危险。

约翰尼斯说，他自2014年底出任总统起就阐述了反对“多速欧洲”的观点。他认为，每个欧盟成员国可以选择自己的发展速度，但最终目标应该是建设一个牢固、强大和团结的欧盟。

格林代亚努在接受当地媒体采访时强调，在涉及欧盟未来发展的问题上，无论是总统、政府还是议会，罗马尼亚的立场都是一致的。罗马尼亚主张加强现有形式的欧盟发展规划，支持在现有形式上进一步巩固欧盟发展项目，反对建设一个多速发展的欧洲。

罗马尼亚将在本月底举行的纪念《罗马条约》签署60周年特别峰会上阐明自己的立场。

格林代亚努强调，罗马尼亚的外交重点在于加强在欧盟、欧盟委员会的作用以及巩固与美国的战略伙伴关系。

法国、德国、意大利、西班牙四国领导人6日表示支持建设一个“多速欧洲”，以不同步调推动欧洲一体化继续发展。

在这一设想中，欧盟成员国将不再按照同一速度进行融合发展。有意愿的国家可在防务、货币、税收等领域加速深化一体化，而其他国家可以选择不参与。