全球乳品价格下跌 新西兰奶农忧心

（联合早报网讯）在8日举行的一个重要的国际乳品拍卖会上，乳品价格下跌逾6％，表明供给增多可能会削弱乳品行业当前的复苏。

在每两周举行一次的全球乳品贸易(Global Diary Trade)拍卖会上，乳品价格下跌，让主要奶制品出口国新西兰的奶农忧心忡忡，他们担心乳业巨头恒天然下一季的牛奶收购价格可能会低于稍早预期的每公斤6新西兰元(5.89新元)。

路透社的报道指出，乳品价格下跌凸显出目前全球乳品市场供需处于微妙的平衡，去年乳品价格大幅上涨刺激了供给增长。

本身为奶农的新西兰奶农联合会的负责人安德鲁·霍加德（Andrew Hoggard）说：“如果乳品价格再出现像隔夜标售那样的跌幅并构成下跌趋势，那么很容易就会重返价格极其低迷的情景。”

乳品标售的平均价格下跌6.3%，平均售价报每吨3512美元。新西兰主要出口物--全脂奶粉的价格更是挫低逾12％。

总计有2万2328公吨乳品在这次标售中卖出，较前一次标售多了9%。

AgriHQ的乳业分析师苏珊·基尔斯比（Susan Kilsby）在研究报告中指出：“鉴于有大量过剩供应，乳品价格将很难快速回升。”

乳品价格在前一次标售时下跌3.2%，在1月标售时也是下降的。之前的供应收紧趋势曾经让价格在2016年上涨了50%。

但分析师称，价格走强的潜在趋势大体上将维持下去。

澳大利亚西太平洋银行分析师莎拉·德劳特（Sarah Drought）认为：“中国需求目前看起来持稳，全球供应仍然远低于2016年的高点，因此，我们预计价格将维持在远高于2016年低位的水平。”