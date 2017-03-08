刹车造成的空气污染不可忽视

（联合早报网讯）随着越来越多“零排放”汽车走向市场，未来空气中源于汽车尾气的污染将逐渐减少，但科研人员担心另一种污染依然没有减轻的迹象，那就是汽车刹车时因摩擦而产生的金属微粒在空气中造成的污染。

据新华社报道，美国佐治亚理工学院等机构研究人员近日在美国《环境科学与技术》杂志上发表的报告说，车辆在刹车时，因刹车片、轮胎等部位的摩擦，会产生铜、铁和锰等金属微粒，这些金属微粒会与空气中的酸性硫酸盐反应，更易对身体造成危害。

研究人员说，本来这些金属微粒不易溶于水，难以进入机体组织内部，但在一些道路周围取得的空气样本中，发现金属微粒与硫酸盐相结合，变得可溶。由此形成的微粒在随着呼吸进入人体后，就更易进入机体组织内部，危害健康。

空气中的硫酸盐常来自火电厂等设施。研究人员说，就美国东南部而言，虽然过去15年里发电厂排放的二氧化硫等物质一直在下降，但空气中仍然有一定的硫酸盐造成相关危害。

汽车刹车不是空气中金属微粒的唯一来源，垃圾焚烧装置等也会产生金属微粒，如果排放到空气中，同样可能与硫酸盐混合并发生类似反应。

研究人员认为，虽然汽车尾气排放已经减少，但即使使用电动车，这种由刹车而释放到空气中的金属微粒也不会减少，因此在研究治理污染时也需要考虑这个因素。