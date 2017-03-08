南非撤回退出国际刑事法院的申请

（联合早报网讯）南非撤销其退出国际刑事法院的决定。南非高等法院在上个月裁定，政府退出国际刑事法院的决定是违宪之举。

联合国方面7日证实，南非已正式要求撤回退出国际刑事法院的申请信件。南非政府8日证实向联合国发出一份撤回申请的公函。这份送交联合国秘书长古特雷斯的信件解释称：“撤回的文书是违宪和无效的。”

去年10月19日，南非外长马沙巴内在未经国民议会辩论表决的情况下签署文件，向联合国发出退出信。根据规定，在联合国秘书长收到信件之日起一年后，退出决定将正式生效。

不过，北豪登高等法院裁委会副主席菲涅斯·莫哈佩罗2月22日裁定，政府高层这种未经议会同意的决定违反宪法，是无效的。他要求马沙巴内和司法部长马苏塔及总统祖马“召回”退出信件。

中国新闻社的报道说，虽然暂时受阻，但南非政府和执政党非洲人国民大会对退出国际刑事法院似乎去意已决。马苏塔上个月说，虽然此事会受法院判决的延误，但却不能阻挡政府退出的步伐。从南非撤回退出信件时给出的解释中也不难看出，南非政府并未回心转意，而是可能会重新通过国民议会来审议表决退出的决定。非国大在国民议会中占据六成以上的席位。

南非是国际刑事法院《罗马规约》最早缔约国之一，它在2015年主办非洲联盟峰会时收到国际刑事法院的逮捕令，要求逮捕前来参会的苏丹总统奥马尔·巴希尔（Omar al-Bashir）。南非政府当时让奥马尔提前离开。法院判政府违宪。南非政府和非国大于是决意要退出该组织。

此前，冈比亚和布隆迪业已启动退出国际刑事法院的程序。冈比亚去年12月举行大选后，新上任的总统巴罗本月早些时候表示，他将推翻前任的决定，准备继续留在国际刑事法院。