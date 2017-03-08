隐瞒曾拥美国国籍 菲外长丢官

（联合早报网讯）因被指刻意隐瞒曾经拥有美国国籍的经历，菲律宾外交部长雅赛8日被国会参众两院议员组成的任命委员会摘掉“乌纱帽”。菲律宾总统府对外宣称，杜特尔特总统将会任命新的代理外交部长接替雅赛。

据中新社报道，杜特尔特去年6月30日就任总统后即任命雅赛为外交部长，但该项任命一直未获得任命委员会通过。雅赛早前被媒体曝光曾拥有美国国籍并在出席任命委员会听证会时刻意隐瞒，他8日为可能因“无心之失”造成任命委员会被误导道歉，辩称自己确实曾在1986年取得美国国籍，但因当年返菲而失效。

不过，任命委员会仍一致决定否决对雅赛的任命。任命委员会外交委员会主席、参议员拉克松表示，在任命委员会否决对雅赛的任命后，雅赛必须立即被解除外交部长职务。根据有关规则，杜特尔特也不能再继续提名雅赛出任外交部长职务。

这是杜特尔特提名的内阁部长人选首度遭任命委员会否决。菲律宾总统府发言人阿贝拉表示，杜特尔特总统将会指定并任命一位代理外交部长，总统府执行部长办公室会在9日上午8时之前与外交部沟通，尽快宣布有关安排。

菲律宾外交部当天表示，尊重任命委员会的有关决定，会等待杜特尔特总统任命新的外交部长或代理外交部长。菲外交部发言人何塞称，菲外交部官员将就此事召开紧急会议，确保人事更迭平稳进行，保证外交部继续有效推进自身工作。

雅赛对丢官一事则表现淡然，甚至调侃自己在任命被否决后“现在终于有时间去理发了”，“可以好好休息”。