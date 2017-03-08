联合国人权高专：反对女权的进步伤害所有人

（联合早报网讯）在“国际妇女节”来临之际，联合国人权事务最高专员扎伊德发表声明，向世界各地数以百万计的为捍卫自己和他人尊严和权利而不懈抗争的女性致敬，同时对目前一些国家出现的针对女性赋权行动的反弹、甚至是倒退深表关切，强调反对妇女权利的进步将伤害所有人。

联合国人权高专扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）在为“三八”国际妇女节发表的声明中指出，女权运动带来了巨大的变化，但我们也必须认识到，相关进展一直缓慢且极不平衡。我们需要保持警惕，因为过去几十年取得的脆弱进步很容易出现逆转。因此，近期世界众多地方在基本立法领域出现的“倒退”现象令人极为不安。它根植于企图控制和限制妇女对其身体和生活决定权的新的妄想，往往打着维护“传统”的旗号，实际上是为了将妇女的重要作用仅仅局限于繁衍后代和家庭生活，并由此威胁到推进社会变革的整体努力。

联合国新闻中心引述声明称，布隆迪当局近期出台了一项针对妇女暴力的法律，其中明确将婚内强奸列为犯罪并禁止残害妇女的陋习。然而，该法令同时将遭受性别暴力的责任部分归咎于受害者的“不雅着装”或“不道德行为”。上个星期，孟加拉国通过的一项关于童婚的法律似乎比它所取代的法律更加薄弱，其中列入了允许18岁以下的女孩在没有明确定义的所谓“特殊情况”下结婚的规定。在俄罗斯，国会刚刚通过了“家暴减罪”修正案，规定一些形式的家暴行为不构成刑事犯罪。此外，在萨尔瓦多、多米尼加共和国、洪都拉斯和尼加拉瓜等地，保护女性性与生殖健康权利的努力遭到严重抵制……

扎伊德表示，针对女性赋权政策的辩论一直遭到攻击或者忽视，由此给女性生活带来有害影响，其中最边缘化的妇女和女童往往为此付出最沉重的代价。他说，由于世界年轻人口集中在发展中国家，拒绝妇女和女童获得性与生殖健康服务的倒退措施将产生破坏性影响，包括更多的孕产妇死亡，更多的意外怀孕，越来越少的女童能够完成学业，以及劳动力市场不能充分包容女性而产生的经济影响。简而言之，一代人将没有选择且难以集体兑现2030年可持续发展议程的承诺。

扎伊德对基层女性人权维护者所开展的重要工作表示敬意，同时对许多国家的社会活动家因为促进性别平等的努力而遭受攻击、威胁、暴力、法律阻碍、甚至杀戮深表愤慨。他呼吁公众支持女权运动者、与她们“并肩作战”，因为这将维护所有人的权利。