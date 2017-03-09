韩民众强烈抗议“萨德”装备抵韩

（联合早报网讯） 韩国民众8日相继在“萨德”系统部署地举行抗议示威活动，强烈反对“萨德”系统入韩。

8日下午，来自星州斗争委员会等多个民间组织的数百名民众在“萨德”部署地星州乐天高尔夫球场附近举行游行示威活动。示威者高喊“不要萨德，要和平”等口号，并高举“反对威胁中国的乐天高尔夫球场”的旗帜，徒步向高尔夫球场行进，呼吁韩国政府立即停止“萨德”部署进程。

警方在星州高尔夫球场附近安排了近十辆警用巴士，对通往高尔夫球场的道路进行严格管制。抗议民众在向高尔夫球场入口方向行进数百米后遭到警方阻拦。警方以人墙阻止抗议民众靠近高尔夫球场，双方一度发生轻微肢体冲突。对峙半个多小时后，抗议民众不得不结束游行。

参加游行的金泰辰愤慨表示：“政府连与民众最起码的协商都没有，就急切地把‘萨德’装备运进来，实在是令人气愤。”

据悉，一旦在星州高尔夫球场部署“萨德”系统，其雷达将会朝向金泉市方向，金泉市民众普遍对此强烈不满，已多次举行反对部署“萨德”的烛光集会。

当晚是金泉市反对“萨德”系统入韩集会200天纪念日，上千名民众冒着零下一摄氏度的低温来到金泉市广场参加集会。

金泉市反对“萨德”对策委员会表示，建设军事设施本应履行与居民和自治团体协商、环境影响评估等法定程序，可政府未履行相关程序，在换地协议签署两天后就公然把“萨德”装备运来。他们强烈谴责韩美当局一意孤行罔顾民意的行径。

此前，韩国国防部确认，部分“萨德”系统装备已于6日晚运抵首尔以南约70公里处的美军驻韩国乌山空军基地。

据韩国媒体报道，抵韩装备中包括两台发射架，其他相关装备将在一到两个月内陆续抵达韩国，在完成有关程序后被部署在星州高尔夫球场，最早可在4月开始服役。