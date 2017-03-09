美军称核武器早过设计使用期急需更新

（联合早报网讯） 美国军方高级官员说，美国必须维护战略核武器的威慑能力，以应对来自俄罗斯、中国和其他国家的潜在战略威胁，但这不应该引发新一轮核武器竞赛。

据美国之音报道，美军战略司令部司令海腾上将周三在国会众议院军事委员会作证时说，美军目前拥有足够的核威慑力量遏阻潜在对手对美国发动核打击，但没有把握未来能继续保持这项能力，除非美国积极和及时实施核威慑力量现代化。

海腾上将说，美军三位一体的核打击力量已经或即将进入原设计使用寿命的末期。与此同时，俄罗斯和中国不断提升核武器的质量和数量，导致美军核威慑力量的可信度和可靠性下降。

参谋长联席会议副主席、空军上将塞尔瓦在同一场合说，维护核威慑力量是目前美军一项首要和紧迫任务，并敦促国会为美军的这项任务提供足够的财力支持。

国会预算办公室预计，美军三位一体核打击力量的现代化建设未来10年将耗费4000亿美元。

一些议员质疑美军是否需要采用全部三种运载方式部署核武器，但军方高级官员一致认为，三种方式缺一不可，否则会削弱美国的核威慑力量。

一些议员还担心，美国实施核武器现代化可能导致美俄或美中核武器竞赛，反而加重美军战略部队的负担。

战略司令部司令海腾上将回应说，美军并不谋求提升核武器的质量和数量，而是希望更新和替代寿命已到期的现有核武器及其运载工具，因此不至于引发核武器竞赛。他还说，美军支持与核国家签署战略武器条约，但条约的实施必须能得到核实。

在过去四分之一世纪中，美国没有建造新的核武器，并一直谋求与俄罗斯一道削减核武器。一些专家认为，美俄核裁军努力给了中国从中得利的机会。