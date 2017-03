Nike推出运动专用伊斯兰头巾

(联合早报网讯) 正当美国总统特朗普禁止六国穆斯林入境之际,知名运动品牌耐吉(Nike)特别为穆斯林女性推出一款头巾,试图以更多样性的产品设计展示包容性,“推动穆斯林地区的社会变革”。

耐吉表示,公司推出的Nike Pro Hijab头巾是转为帮助穆斯林女性更好地参与体育运动而设计的。

耐吉称,这款头巾有穆斯林运动员参与设计,同时也听取了伊斯兰社区的反馈,以确保其符合文化传统要求。

据报道,头巾总体研发耗时约13个月,正式零售版将在2018年春季上市,提供黑、亮黑与深灰三色选择。

事实上,在Nike Pro Hijab头巾正式发布之前几周,这款产品就已出现在耐吉针对中东市场推出的一则广告中。穿戴着耐吉服饰的穆斯林女运动员参加拳击、击剑、滑冰、跑步等体育运动,显示她们渴望突破传统的束缚,努力追求自己的梦想。而广告中的旁白“他们会怎么说你”(What will they say about you),则似乎在暗示传统势力对其行为的责备。

该广告在各种多媒体平台上的观看次数已超过400万次,也在伊斯兰地区引发诸多争议。

虽然多数评论似乎是积极的,但也有人质疑耐吉出于商业目的刻意制造话题,以及广告内容存在对穆斯林的偏见。