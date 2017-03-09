美学者：中国为萨德报复韩国将适得其反

（联合早报网讯） 美国在韩国部署“萨德”反导系统引发了中韩关系的紧张。作为对首尔决定部署萨德的回应，中国正在利用经济手段来对韩国施压，美国学者认为，中国的这种做法不仅没有建设性，而且会起到反作用。

自从韩国同意部署美国的萨德反导系统来应对朝鲜日益增大的安全威胁以来，中国就开始对韩国政府施压，包括采取经济报复措施，希望首尔不要部署该系统。中国认为，萨德反导系统对其安全构成威胁。

上个月，中国据报拒绝一些韩国航空公司申请加入两国之间的包机航班，并下令中国旅游经营者停止提供韩国旅游，同时还关闭了近22家属于韩国乐天集团的零售商场。

中国外长王毅周二在两会期间举行的中外记者会上被问到中韩关系时表示，当前影响中韩关系的最大问题是“美韩执意在韩部署充满争议的萨德反导系统”，并对韩国提出了警告。

不过，美国布鲁金斯研究院东亚政策中心主任卜睿哲（Richard Bush）并不认为萨德是问题的根本。他说：“这是中国最糟糕的治国之道。我持有这样一种看法，尽管我没有证据来证明它，即在2016年1月朝鲜进行了导弹与核试验之后，如果习近平很快对韩国领导人表示，我们将共同努力使局势得到控制，韩国总统就不会有什么动力要求部署萨德。再说，萨德并不是问题的根源，而是朝鲜。他们打击的是一个错误的目标。”

美国前副助理国务卿、保尔森基金会副主席方艾文（Evan Feigenbaum）在接受美国之音采访时也表示，中国的做法适得其反。

方艾文说：“中国的政策不可置信的没有建设性，也是不幸的，它会使很多韩国人更不信任中国。”

方艾文建议中国改弦更张，停止目前的这种做法。