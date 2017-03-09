T恤印“吃中国人”德企挨轰歧视

（联合早报网讯） “救一只狗，吃一个中国人”、“救一条鲨鱼，吃一个中国人”，德国著名的纺织服装产品订制网站Spreadshirt惊现两款涉嫌歧视中国人的T恤，引起争议。

《环球时报》引述美国《赫芬顿邮报》称，北美华裔社区一家网站发现，3月初，Spreadshirt的两个用户订制了带有冒犯中国人内容的T恤，其中一款T恤写有“救一只狗，吃一个中国人”（Save A Dog, Eat A Chinese），另一款写有“救一条鲨鱼，吃一个中国人”（Save A Shark, Eat A Chinese）的字样。

许多中国网民认为，这涉及种族歧视，抨击该网站应慎重审视产品的内容。

据报道，Spreadshirt是总部位于德国莱比锡的一家网上服饰订制平台，创建于2002年，在美国、法国等10多个国家有分公司。该公司网站称，任何人都可以将自己的创意印在布料上，他们支持言论自由。

尽管这两款T恤并不是由Spreadshirt设计，但还是有许多人对该公司允许销售此类产品感到失望。

一名用户留言质问：“救一只狗就要吃一个中国人？你需要开些新玩笑，并好好审一审上网的内容。”

还有陈姓用户说：“救一条鲨鱼，吃一个中国人？从什么时候开始，为了保护动物就对我们华人种族歧视了？”

该网站并没有对这些质疑作回应，但已从7日开始删除这两款T恤的零售信息。

但《环球时报》8日发现，在Spreadshirt的德语官网上，这款T恤仍在网上出售，售价是25.39欧元（约38新元）。

《赫芬顿邮报》称，T恤上印这样的内容无非是影射中国人吃狗肉和鱼翅。西方学者认为，T恤可以提倡保护野生动物，但不应用侮辱、诋毁和丑化中国人的方式。