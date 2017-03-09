美就维基泄密爆料展开刑事调查

（联合早报网讯） 在“维基泄密”网站发布近9000份有关美国中央情报局黑客工具的文件后，美国联邦政府8日启动对这一泄密事件的刑事调查。

美国有线电视新闻网援引多名匿名美国官员的话报道说，美国联邦调查局与中情局将合作展开调查，主要调查文件是由中情局雇员还是外部承包商外泄给“维基泄密”，以及“维基泄密”是否还有其他未发布的文件。

此外，还有美国媒体报道说，两个机构还将评估此次事件造成的损害。

美国白宫发言人斯派塞当天在例行记者会上拒绝证实这些文件的真实性，但强调机密文件外泄事件应该成为“一大担忧”。

斯派塞说，这类泄密事件损害美国的安全。他表示：“我们将会找出泄露机密信息的人，将按法律最大限度地起诉他们。”

“维基泄密”网站7日发布了近9000份据称属于美国中央情报局的机密文件，显示中情局网络情报中心拥有超过5000名员工，总计设计了超过1000个黑客工具。这些工具可秘密侵入手机、电脑乃至智能电视等众多智能设备。例如，三星智能电视被攻击后变为可录音的窃听器。

对此，苹果公司称，“维基泄密”爆料的大部分漏洞最近已被修复，建议用户升级至最新的操作系统版本。三星则表示，正在紧急研究这一事件。微软做出与三星类似的表态。