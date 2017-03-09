日韩媒体：金正男长子在台湾

（联合早报网讯） 朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男2月在马来西亚遭暗杀，网上昨天有一段他儿子金韩松录制的视频。日本的TBS电视台今天引述部分韩国媒体报道称，金韩松目前人在台湾。

疑似金韩松上传视频昨天亮相。韩国国家情报院证实，视频中的男子确实为金韩松（Kim Han-Sol）。

视频是由“千里马民防”（CheollimaCivil Defense）组织上传到YouTube。

TBS电视台今早报道称，上传视频的组织宣称，在金正男遭暗杀后，金韩松获得荷兰、中国、美国政府及“盼匿名的政府”等四个政府相助，已将金正男家人安置于安全的地点。

TBS引述部分韩国媒体报道称，“盼匿名政府”是指台湾，还说金韩松2月15日已抵达台湾。

TBS还说，这个协助逃离朝鲜人士的组织还指名道姓感谢荷兰驻韩大使迅速提供协助，但这名大使昨天并未现身，没有接受媒体采访。

另据日本《读卖新闻》报道，这个支援组织发英文声明表示，因应金正男家人的求助，已将金正男家人送到安全的地点，但地点无法公开。该组织说，要感谢荷兰、中国、美国及“某个政府”。

《读卖新闻》报道称，金韩松是已故朝鲜领袖金日成的曾孙，有着足以成为朝鲜最高领导人的“白头山血统”。

朝鲜前驻英国公使太永浩昨天在韩国首尔对日本媒体表示，对金正恩而言，金韩松就如同金正男，非除掉不可。