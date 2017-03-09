菲总统任命代外交部长

（联合早报网讯） 菲律宾总统发言人阿贝拉9日表示，杜特尔特总统任命副外长马纳洛为代外长，接替因试图隐瞒其曾为美国公民身份而被国会否决的原外长雅赛。

马纳洛原为外交部副部长，曾担任菲律宾驻英国大使及驻联合国代表。他将出任代外交部长一职，直至杜特尔特任命正式的外交部长。

今年2月，雅赛在出席国会任命委员会首轮听证会时表示，他未曾取得美国护照。但菲律宾媒体发现，他的名字曾出现在美国政府发布的“失去美国公民身份者名单”中。

在3月8日再次举行的听证会上，雅赛承认自己曾持有美国护照，但辩称先前否认的是当地媒体关于他于2006年取得美国护照的报道，并对“误导”委员会的行为表示歉意。不过，委员会不认可雅赛的这一说法，并一致投票否决其担任外长职务的任命。

据媒体透露，资料显示，雅赛于1978年移民美国，1986年宣誓成为美国公民，1987年放弃美国居住权回到菲律宾，1993年起在菲律宾担任公职，2010年曾参选副总统一职。就任外长前，雅赛曾在美国驻菲律宾大使馆办理手续，正式放弃美国公民身份。

去年6月，杜特尔特就任菲律宾总统后，雅赛开始担任外长。按照菲律宾宪法，部长在接受总统任命后，还需通过国会任命委员会资格审查，获得批准后才能正式担任这一职务。