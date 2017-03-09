民调：美第一夫人支持率上升16%

（联合早报网讯） 美国一项新的民调显示，自特朗普宣誓就任美国总统以来，第一夫人梅拉尼亚的支持率上升了16个百分点。

美国有线电视新闻网/民意研究公司（CNN/ORC）8日公布的民调表明，目前大约有52%的美国人对梅拉尼亚有好感。而在特朗普就职前，这一数据是36%。

梅拉尼亚的支持率在不同党派内有显著差别，86%的共和党人支持她，在民主党内这一比例只有22%。而根据2009年4月的民调，前第一夫人米歇尔当时在民主党和共和党内的支持率分别是93%和50%。1994年，时任第一夫人希拉莉在民主党和共和党内的支持率分别是85%和34%。

梅拉尼亚在男性和女性中的受欢迎程度也有很大差别。男性比女性更喜欢她，58%的男性对她持正面观点，只有46%的女性持同样态度。而米歇尔在男性和女性中的支持率分别是68%和78%。

另一名前第一夫人劳拉·布什分别有55%和56%的男女支持者。

此外，似乎受教育程度也有一定的影响。在接受过大学教育的女性中，梅拉尼亚的支持率只有46%；而在没有大学学位的女性中，其支持率有55%。同样的，在没有大学学位的男性中，有72%的人支持她；在有学位的男性中，这一数据是62%。

这一最新民调是在3月1日到4日间通过电话进行的，受访对象是1025名成年美国人。