消息：金正男长子或途径台湾前往荷兰

（联合早报网讯） 不久前遭暗杀的朝鲜“废太子”金正男的儿子金韩松的视频短片8日出现在视频网站YouTube上，但他并未透露具体去向，引人关注。

自称为专门研究朝鲜的美国机构“chesin.net”负责人9日在推特上接受韩联社采访时表示，据台湾消息人士透露，金韩松2月15日与母亲一同前往台北机场。

该人士透露，金韩松在金正男遇害后，原计划前往马来西亚领取父亲的遗体，但出于安全考虑改变了目的地。在台湾短暂停留后，金韩松前往第三国。

该人士表示，中国、台湾、美国及荷兰等为金韩松和家属伸出援手。帮助金韩松避难的“千里马民防”组织就此曾向提供帮助的政府表示谢意。

该人士说，“千里马民防”特意对荷兰驻韩国大使表示谢意，可能是因为荷兰政府允许金韩松入境。

另外，该人士在上月开通的“chesin.net”推特账户上引述朝鲜消息人士的话称，金正男遇害案嫌疑人李某和洪某隶属朝鲜护卫司令部。

护卫司令部是朝鲜核心安全保卫机构，其任务是保卫朝鲜劳动党委员长金正恩的办公室、私家和别墅。

该人士2月底曾在推特上上传金正男使用的名为“金哲”的护照图片。但有观点质疑，该机构以朝鲜邮电部门“递信省”（@co.chesin.com）的网址命名，且推特账号是近期开通，据此推测，该组织可能是弃朝投诚居民团体或朝鲜机构。