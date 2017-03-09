世界财富增长 澳大利亚增长总额居首

（联合早报网讯）研究显示，澳大利亚正在吸引越来越多的全球百万富豪，令其成为全球增长最快的富裕国家之一。

全球财富与市场研究机构新世界财富（New World Wealth）发布的报告指出，澳大利亚吸引富豪的原因可能在于它优越的医疗体系和较低的遗产税，它的地理位置很适合与亚洲做生意，同时还邻近南太平洋岛屿，拥有游艇的退休人士可以从这里扬帆远航。当然，还有那里的原始海滩。

彭博社引述报告称，过去十年，得益于澳大利亚25年没有出现经济衰退，澳大利亚持有的财富总额增长了85％，高于美国的30％和英国的28％。如今，澳大利亚民众的富裕程度远远超过了美国或英国民众。根据报告，随着欧洲的种族和宗教紧张局势升温，澳大利亚可能还会吸引更多移民。

截至2016年底，澳大利亚居民在全球拥有约192万亿美元（270.70万亿新元）财富，约为美国国内生产总值的11倍，其中1360万名百万富豪拥有69万亿美元财富。澳大利亚共有52万2000名净资产达到或超过1000万美元的千万富豪。“财富”指的是一个人的净资产，即不动产、现金、股权和商业权益减去负债。

由于人口较少，澳大利亚也登上了人均财富榜。不过，在这个榜单上占据主导地位的是那些小避税天堂。新世界财富认为，人均财富可以比人均国内生产总值（GDP）更好地衡量一国的财政健康状况，因为它可以避免重复计算，评估当地银行部门和股票市场在留住本国财富方面的效率，对津巴布韦和巴林等国家大量GDP流入政府的异常情况作出调整。

这些报告基于全球15万名以上的百万富豪的简介，对移民专家、理财经理和房地产中介的采访，政府和证券交易所数据以及投资者签证项目统计数据。