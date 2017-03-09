全球最贵墨西哥卷饼 要价约3万5488元

（联合早报网讯）墨西哥卷饼是相当常见的料理，但加入鲜虾、鱼子酱、松露和金箔的卷饼可不常见。墨西哥一家饭店主厨阿勒卡拉就用这些配料做出全世界最贵的卷饼，要价2万5000美元（约3万5488新元）。

中央社引述法新社报道，以玉米或小麦制成的薄烙饼包裹配料，就成了可用单手拿著、方便食用的墨西哥低价美食。

但墨西哥下加利福尼亚州豪华度假饭店Grand Velas Los Cabos Resort的主厨阿勒卡拉决定跳出既定框架。

他说：“吃个卷饼竟然要花2万5000美元，让人们觉得兴奋和惊讶，这种食物你在路上只要花10披索（约0.71新元）就能买到。”

他接着说：“然后我会向他们说明这道佳肴、烹饪技巧与食材的和谐搭配，他们尝一口就会觉得是值得的。”

为了创造这道超顶级料理，阿勒卡拉还在卷饼上撒上24K金箔，包裹配料使用神户牛肉、鲜虾、世界顶级的钻石欧洲鲟鱼子酱及黑松露布利起司。搭配的莎莎酱也加入森田辣椒和麝香猫咖啡。

这道奢华料理已放上菜单一周。阿勒卡拉说，有许多客人表示有兴趣，大部分是想要“挑战极限”的美国客人，但还没人真正点餐。

不过，想要点这道全世界最贵的墨西哥卷饼，还得遵循特别规定。首先，你得是总统套房的住客，再预付1万2500元订金，才能享用它。