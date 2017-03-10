美国又有州属挑战特朗普新移民禁令

（联合早报网讯）美国又有地方政府表明，将对总统特朗普本周提出的修改版移民禁令提出司法挑战。

继夏威夷州之后，美国华盛顿州周四（9日）也向联邦法官提出申请，要求继续禁止执行特朗普修改版移民禁令。

华盛顿州检察长弗格森说，他将向联邦地方法院法官罗巴特提出申请，请其确认2月3日做出的停止执行特朗普旅游禁令的裁定同样适用于修改版禁令。

弗格森表示，华盛顿州并不会就新版禁令提出新的法律诉讼，而是要求同一个法官将原先就禁令的裁定继续适用于修改版禁令。

他还说，俄勒冈州和纽约州已经表示，要求加入华盛顿州的法律请求。

特朗普本月6日签署一项新的行政命令，在三个月内禁止六个国家的公民进入美国，四个月内禁止所有难民进入美国。此前曾被列入特朗普移民禁令的伊拉克，这次未被列入新禁令，持有美国签证的伊拉克公民将被准许进入美国。

新版移民禁令将于本月16日生效，取代特朗普在1月27日颁布的旧禁令。

夏威夷州是第一个公开与特朗普修改版禁令叫板的地方政府。该州检察长3月8日提出诉讼，要求位于夏威夷的联邦地方法院紧急暂停实施新版禁令，理由是新版禁令与首版有相同的针对穆斯林种族歧视问题，违反了联邦和州宪法，新版禁令还会影响州内大学招生和招聘，以及旅游业及地方经济。