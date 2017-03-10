弹劾案宣判结果 决定朴槿惠今后待遇

（联合早报网讯）韩国宪法法院今天（10日）上午11时（新加坡时间上午10时）将对总统弹劾案进行宣判，根据裁决结果，朴槿惠的处境将大不相同，其今后的待遇、住处等引人关注。

韩联社报道，如判弹劾不成立，朴槿惠将在停职91天后重新主政，行使一切总统职权，享受总统待遇。若干满五年任期，国家还将提供与总统任内年薪相差无几的总统任后年金、纪念项目资金支持、最长15年的警卫服务、办公室、高干病房、一名私人司机和三名秘书等。

如判弹劾成立，除保留缩短5年的警卫服务外，其他礼遇将一笔勾销。

如被宪法法院罢免总统职务，朴槿惠须离开青瓦台，回归平民身份，且五年内不得担任官职。

朴槿惠原打算将首尔市江南区三成洞的宅邸修葺一新作退休后起居会客之用，但深陷“亲信门”事件后难保顺利卸任，修宅计划已无下文。

坊间猜测，如果得下台，朴槿惠将暂住别处，而非回返三成洞。甚至有媒体报道称，朴槿惠将变卖三成洞家产，搬出首都在远郊另觅栖身之所。不过，朴槿惠方面接受韩联社电话采访时称，除了三成洞宅邸，朴槿惠无处可去。

朴槿惠最担心的可能还是丧失任内依宪享有的检控豁免特权，如果没有了“刑不上现总统”的挡箭牌，朴槿惠所涉种种罪行，可能依据法律面前人人平等的原则被追究刑事责任。