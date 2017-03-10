马森美兰首次破获包装似饮料冰毒

（联合早报网讯）马来西亚森美兰州警方在一系列肃毒行动中，赫然发现市场上出现一款疑是由毒贩用冰毒改进的“水果粉”饮料（Fruits Powder Drinks），并相信已在市场上流通。

《星洲日报》报道，“水果粉”饮料的包装上印有水果图案，也标明富含维生素和各种营养，饮用后反应敏捷、增进耐力与集中力，并促进新陈代谢，甚至还有营养标签，与市面上的营养品包装没有两样。

森州副总警长莫哈末查基昨天（9日）召开新闻发布会时指出，森州毒品罪案调查组警员是于本月4日，突击汝来新城一间娱乐中心，在两名华裔男子身上搜出6包“水果粉”饮料，这批“水果粉”重65.76克。

他表示，这是森警首次发现这一类包装的毒品，并相信是新推出市场的包装。市面上可能还流传着不同包装的类似毒品，森州警察总部将与各警区对此展开进一步调查。

他说，“水果粉”包装看似与一般营养饮料包装无异，不易被发现，而包装内的粉末加水冲泡后，可泡满一壶的饮用量，也如普通饮料般，每包市价由300令吉（约95新元）起。

莫哈末查基说：“两名嫌犯分别是19及25岁，警方也起获13.24克K他命、42颗共16.48克的‘5仔’和152颗共51.02克的摇头丸。”

他表示，警方已援引1952年危险毒品法令第39A（2）、39A（1）及12（3）条文开档调查，两名嫌犯被延扣至本月11日。