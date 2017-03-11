美国防部称要全面调查美军裸照丑闻

（联合早报网讯）美国五角大楼誓言全面调查涉及美军各军种的裸照丑闻，国防部长詹姆斯·马蒂斯说，将在军方所有部门采取"所有适当的行动"。

上周有报道揭发，一些现任和前任海军陆战队士兵在面簿上大规模分享一些女兵的裸照，触发海军当局调查。不过，BBC从一个网上留言板上看到，有其他军种的士兵也分享数以百计的照片。

五角大楼说，这种行为不符合军方的价值观。

据报道，男性士兵利用一个匿名图片托管网站的留言板来分享他们的女同僚的裸照。他们通常首先张贴从社交网站下载的女兵有穿衣服的照片，并询问是否有成员有裸照，他们称之为"wins"（相信是winsome的缩写：体态娇美的）。其他人就会张贴照片。这些照片还附带有关妇女的名字和其他资料，包括他们驻扎地点。很多贴文还伴随着下流的评语。

周五，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯发表声明，批评"对国防部成员的尊严和人格不尊重。"他说，分享这些照片的人"极度背离军方的基本价值观"。他说："如果我们要高举我们的价值观，维持我们的能力，在战场上击败敌人，我们是不会饶恕或容忍这种行为的。"

海军陆战队最高指挥官罗伯特·奈勒将军本周初说："我听到有指称海军陆战队队员侮辱其他陆战队成员，我不认为这是真正战士的应有行为。"

周五，他在五角大楼记者会上谨慎地说，不想调查过于仓促。他又说："我们要肯定我们全面和合法，这将影响整个机构。"