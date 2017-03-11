俄罗斯要向印度转移五代机技术

（联合早报网讯）据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯地缘政治问题研究院院长西夫科夫认为，俄罗斯可能向印度转移第五代歼击机的制造技术，但非全套技术，而是改动过的用于出口型的技术。

早前据印度时报援引本国国防部消息人士报道，印度愿意与俄罗斯继续共同发展五代机项目(FGFA，Fifth Generation Fighter Aircraft)，但前提是俄方向印度全面转移技术。印度国防部以俄罗斯对印度的苏-30MKI供应合同为例表示，当时合同没有规定技术转移，本届印度政府感到失算。

报道称，印方提出了2个关键条件。第一，技术转移的规模必须使印度将来能够自主升级战机。第二，该技术转移要能帮助印度发展其中型五代机项目AMCA(Advanced Medium Combat Aircraft)。

西夫科夫9日对卫星通讯社说，“俄罗斯可能向印度转移改动过的用于出口型的五代机制造技术。既然我们和印度一起制造五代机，某些技术应该转移给印度”。

他认为：“这些技术自然不会全部转移。这样一架飞机的战术技术参数会比我国自用的低的。这是正确的做法，不可能有其他做法。”西夫科夫还指出，考虑到印度方面想制造自己的五代机并将其升级，印方看来是希望获得全套技术。他说：“转移哪些技也是个问题。协议中应有所规定。印方想必不会得到全套技术”。