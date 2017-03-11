东日本大地震六周年 仍有12.3万人疏散在外

（联合早报网讯）造成约2.1万人丧生的东日本大地震今天（3月11日）迎来六周年。在灾区，从当天早晨起人们纷纷来到各地缅怀逝者。由于还受到福岛核事故的影响，全国各地仍有约12.3万人过着疏散生活。

据共同社报道，岩手县大槌町的时任町长等40人在海啸中遇难。早晨8点多，约40名町政府职员等在该町的旧办公楼前默哀。町长平野公三立誓称：“为了不让职员白白遇难，将建立守护町民生命的防灾机制。”

在遇难者众多的该县釜石市鹈住居地区防灾中心旧址，随着僧侣的诵经，约60人在慰灵式上双手合十为逝者祝祷。

警方等在三县沿岸地区集中搜索失踪者的相关线索。福岛县浪江町还有31人下落不明。町长马场有呼吁称，“希望得到帮助，让他们早日回到家人身边。”

东日本大地震造成15,893人死亡，2553人下落不明。由于疏散后健康恶化等的地震相关死亡人数为3523人。岩手、宫城和福岛三县至今仍有约3.3万人居住在预制板装配式的临时住宅。福岛县的饭馆村等4个町村将在3月底至4月除辐射较强的“返家困难区域”以外解除疏散指示，但居民返家能在多大程度上取得进展仍是未知数。

2011年3月11日发生了里氏9.0级大地震，观测到最大震度7（日本标准）。