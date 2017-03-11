美国军方表明 美韩按计划两个月内部署萨德

（联合早报网讯）韩国总统朴槿惠遭到宪法法院法官一致投票通过弹劾成立，遭解除总统职位后，令外界关注美军萨德导弹防衞系统在韩国的部署计划，会否出现变数。美国军方周五表明，仍将持续运交萨德组件至韩国，部署计划不变。韩国传媒指，美韩将按原定计划，于4月中旬完成部署。

据星岛日报报道，美国国防部发言人戴维斯说：“韩国领导人随着时间推移而变动，这不是新的消息。我方与韩国已达成协议，这是他们需要的能力...... 这是军事所需。协议已经达成，我方维持承诺运交萨德。”

为了防范朝鲜的导弹威胁，美国决定在韩国星州郡部署萨德导弹防御系统，两台发射架车等装备已于本月6日晚抵达乌山空军基地，最快4月份服役。

韩国目前被看好能取代朴槿惠的人选，对萨德的看法分歧。一名知名反对党人选呼吁检视萨德部署，另一名则在最近告诉中国媒体，应该取消部署萨德反导系统。

戴维斯强调，萨德是国与国之间已经达成的协议，且在朝鲜威胁下有正当理由。戴维斯婉拒评论韩国国内政治。

韩国《中央日报》周六引述韩国国防部人士指，美韩将按计划于4月中旬前，把余下的萨德部件运往韩国。

曾任职白宫的华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）韩国问题专家车维德（Victor Cha）认为，萨德部署走回头路的机率不高。

他说：“倘若萨德在大选前部署，鉴于朝鲜的导弹威胁，我认为新政府不会贸然要求退回萨德。”

另外，美国白宫新闻秘书斯派塞表示，华府正密切关注韩国的局势发展，包括即将举行的总统选举。他重申，美国将会继续与韩国合作，并成为韩国一个坚定不渝的盟友、朋友及伙伴。