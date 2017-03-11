马朝人质危机谈判 朝鲜：以二换九

（联合早报网讯）马来西亚与朝鲜因金正男案爆发的人质危机有新进展，朝鲜据称已向马国开出条件，只要马方同意让朝鲜驻马大使馆二等秘书玄光宋及高丽航空职员金旭一回平壤，朝方也会允许九名滞留朝鲜的马国公民回国。

马国《东方日报》引述政府消息人士说，马朝已就金正男案衍生的各项问题，包括两国互相禁止对方的国民离境一事展开外交谈判，而朝鲜的谈判重点就是要马方释放上述二人。

消息人士指出，负责与朝鲜谈判的是外交部秘书长南兰依布拉欣，朝方代表则是身在马国的朝鲜外交人员。

消息说，由于朝鲜员动向难测，政府不会让南兰依布拉欣犯险，所以让该名朝鲜官员当中间人，而不是直接与平壤方面谈判。

消息指出，朝鲜在谈判开始时，一再要求索回金正男的遗体，因为他们想亲自确认死者是否就是金正男。

消息也说，虽然朝鲜已表明会保证在朝的九名马国人的安全，但为免夜长梦多，外交部定下一周内解决这场人质危机的目标。

消息还说，马国政府从来没有把玄光宋和金旭一列为金正男案的嫌犯，只是要求他们协助调查。

不过，马国警方早前公布有11人涉及金正男案时，把玄光宋和金旭一列为在逃嫌犯，并相信他们目前匿藏在朝鲜大使馆内。警方已发出逮捕令通缉金旭一，也透过外交部要求拥有外交豁免权的玄光宋主动现身协助调查。