美防部长誓言彻查女兵裸照丑闻

（联合早报网讯）美国海军陆战队员通过社交媒体分享女性同袍裸照的风波越演越烈，目前已有数名受害者挺身而出，美国国防部誓言全面彻查，并呼吁更多受害女兵举报涉案者。

美国媒体上周揭发，一个名为“海军陆战队联盟”（Marines United）的面簿秘密群组，在网上大规模分享海军陆战队女兵的不雅照，甚至把女兵宽衣解带过程都摄入镜头。照片上不但注明女兵的姓名、军阶或附属单位，还常加注下流评语。

美国国防部长马蒂斯周五（10日）发表声明，谴责分享裸照的人员“严重背离军方的基本价值观”，他承诺，“采取一切必要行动调查任何潜在的不当行为，以确保武装部队维持良好的秩序与纪律”。

仅限现任与前任海军陆战队员参加的这个面簿群组共有约三万名会员，现已从面簿上被撤下。

同日，海军陆战队司令罗伯特·内勒（Robert Neller）在五角大楼的记者会上表示，目前已知的受害女兵人数不到十个，“但如果还有其他受害者，我们呼吁她们站出来。”

他已成立一个网络骚扰专案小组，就裸照丑闻的社会影响提供应对措施。

另外，海军部刑事调查局正针对有人在网络散播海军陆战队女队员裸照一案展开调查。参议院军事委员会将于3月14日（周二）就此事举行听证会。