土荷口水战：埃尔多安称荷兰是“纳粹残余”

（联合早报网讯）由于荷兰此前取消了土耳其的一场政治造势活动，土耳其总统埃尔多安将荷兰人形容成"纳粹残余和法西斯主义者"。

据BBC报道，土耳其外长本来将在周六（3月11日）于荷兰城市鹿特丹举办造势活动，呼吁在荷兰的土耳其人下月支持给与埃尔多安更大权力的公投。

然而，这场活动因安全理由被禁止，土耳其外长的飞机也无法在鹿特丹着陆。

荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）说，埃尔多安的这番言论"过分"。"当然，这种评论很疯狂，"吕特说。

这场外交"口水战"开始后，土耳其方面也在安卡拉召唤了荷兰外交部的代办，要求解释。

最新令一些分析人士费解的进展是，根据土耳其国有新闻通讯社的报道，土耳其家庭与社会政策部部长将试图前往荷兰的鹿特丹。

该名部长目前人在德国。尽管其在荷兰的会议已经被取消，但她表示还将继续前往。

愤怒的埃尔多安对荷兰的决定回应称，土耳其也应当禁止来自荷兰的航班。"从现在开始，让我们瞧瞧你们的航班会怎么降落在土耳其。"

土耳其外长查武什奥卢还警告说，若他的访问被阻止，土耳其则可能会（对荷兰）施加严重的制裁。

荷兰首相吕特在一份声明中则回应说，土耳其的制裁威胁"让寻找合理的解决方案变得不可能。"