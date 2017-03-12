乐购主席称白人男性在董事会成“濒危物种”引发争议

（联合早报网讯）英国最大的零售商乐购的主席说，由于越来越多的公司让女性和少数族裔担任高管，白人男性正成为"濒危物种"。

据BBC报道，约翰·艾伦的这番言论是在一个零售商大会上作出的。他说："尽管白人男性仍然主导英国的董事会，但钟摆已经摇地十分厉害。"

他还说，若是女性，或少数族裔，或两者兼有，则是"极其有利的时期"。

艾伦随后说，他在今年"三·八妇女节"后一天说的这些话，只是"幽默起见"，并无冒犯任何人之意。

在他的演讲中，艾伦说："如果你是一个白人男性，你是濒危物种，你要加倍努力地工作。"

不过，他的这番"幽默"言论引来了诸多抗议。英国工党的库伯尔（Yvette Cooper）指出，艾伦的乐购董事会里另有8名白人男性和3名白人女性。

与此同时，女性平等党主席沃克尔（Sophie Walker）加入抵制乐购的呼吁，并说艾伦的言论可能会让他与顾客疏远。她还指艾伦不懂现实。

沃克尔还指出，女性不仅在董事会中稀少，而且她们与男性的收入差距也很明显。不仅是女性，少数族裔也是这样。

不过，并不是所有人都对艾伦的言论感到愤怒。女商人莫里斯（Helena Morrissey）说，媒体对艾伦言论的报道对他并不公平，"扭曲了他的原意"。

引发争议后，乐购发表了一份声明，旨在"澄清"艾伦的言论。艾伦在声明中说："我的意思是，成功的董事会必须要积极地引入多元和有代表性的成员。"

"在我工作过的所有的机构中，我一直倡导更大的多样性，（因此）我对我的评论给人造成相反的印象表示十分遗憾。"