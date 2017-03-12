金正恩可认领金正男遗体

（联合早报网讯）马来西亚负责处理金正男遗体的消息人士指出，朝鲜领导人金正恩是金正男遗体的合法申领人之一。“如果金正恩决定申领遗体，遗体依法可以交给他。”

这名消息人士告诉《新海峡时报》：“若（金正男其他）直系亲属也申领遗体，总检察长将决定将遗体交给哪方。”

报道引述警方消息透表示，根据当局处理外国人遗体的程序，如果没有至亲申领，该名外国人来源国的大使馆有权索回其公民遗体。“如果遗体经过一段时间无人申领，警方就会通知大使馆。若干大使馆拒绝领尸或没有回应，马国政府才能决定如何处置遗体。”

根据马国卫生部2006年发布的《人员管理条例》及2012年发布的《法医服务标准作业程序》，遗体申请人包括至亲、朋友、雇主、大使馆和其他授权人员。

根据上述《人员管理条例》，如果是非穆斯林的遗体，从警方发布文告通知申请人领取遗体算起，申请人必须在两周内申领遗体。一旦超过期限，当局就会将遗体移交给宗教或福利组织安葬。

全国警察总长卡立阿布巴卡上周五证实，2月13日在马国遇害的朝鲜男子金哲，就是朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。《新海峡时报》认为领尸期限应该是上周五算起的两周。不过卫生总监诺希山指此案是特殊案例，因此不适用两周期限。