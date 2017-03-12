英首相或将于14日正式启动脱欧程序

（联合早报网讯）英国国会上议院早前拒绝通过政府提交的“脱欧法案”，同时作出两项修订，再交还下议院讨论。当地媒体引述政府消息指，下院将于13日辩论法案。首相特雷莎·梅可能最快将于本月14日正式启动脱欧程序。

据中通社12日报道，虽然政府拒绝修订，预料最多20名执政保守党议员倒戈，但脱欧事务大臣保证会提出谈判时间表，估计下议院将通过法案，据报上议院在同日晚上的表决也会放行，这让特雷莎·梅有可能最快于14日正式启动脱欧程序。

据悉，上议院早前为“脱欧法案”加入两项条款，包括保障在英国居住的欧盟公民的权益，以及容许国会就最终脱欧协议作出“有意义的表决”。

部分密谋倒戈的保守党下议院议员要求脱欧事务大臣在下院发言时，对修正案作出明确承诺，但已遭政府拒绝。消息人士透露，脱欧事务大臣保证会提出脱欧谈判时间表，相信足以赢得议员支持。

英国政府早前表示，最迟本月底启动脱欧，但一直没透露具体日期。鉴于荷兰即将举行大选，加上《罗马条约》签署60周年纪念日临近，英国内阁大臣为免横生枝节，不断向特雷莎·梅施压，要求她尽快引用《里斯本条约》第50条，正式开展脱欧程序。特雷莎·梅14日将前往国会发表声明，较惯常安排迟一日，她届时或正式宣布启动脱欧程序。

欧洲理事会主席图斯克早前表示，一旦特雷莎·梅启动脱欧程序，欧盟领袖准备好在48小时内作出响应，“当英国正式通知，我们便会提出谈判草案指引，让欧盟其他27个成员国考虑”。“各领袖可能在4月会晤，正式确认草案指引。”德国总理默克尔更明确表示，只要英国启动脱欧，27国领袖会在4月6日举行会议。