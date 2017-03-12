菲政府将与菲共重启正式和谈

（联合早报网讯）菲律宾总统和平进程顾问杜雷萨12日宣布，菲律宾政府与菲律宾共产党将重启正式和平谈判。

据菲律宾官方透露，在挪威政府斡旋和主持下，菲律宾政府与菲共领导的政治团体“全国民主阵线”于3月10日至11日举行非正式谈判。双方同意在4月份举行第四轮正式和平谈判，菲律宾政府军和菲共领导的“新人民军”还同意恢复此前各自中断的单方面停火措施。

菲律宾总统府12日对菲律宾政府与菲共重启正式和谈表示欢迎。菲总统府发言人阿贝拉说，菲总统府希望菲共领导人能约束旗下武装，与政府共同努力达成和平协议。

阿贝拉声称，重启和谈是一个受欢迎的进展，显示双方在维护公共利益方面达成一致，但和平努力并非只是政府单方面责任，而是双方的共同责任。

菲律宾军方当天也强调，菲律宾武装部队一直明确支持政府推动的各项和平倡议。菲武装部队发言人帕迪利亚称，菲军方会竭尽所能，努力实现公正、持久和平的目标。

菲共领导的“新人民军”与菲政府军从1968年持续交火至今，双方之间的和平谈判在菲国前总统阿基诺任内陷入僵局，杜特尔特去年上台后双方恢复和谈。

去年8月，菲律宾政府与“新人民军”还各自宣布单方面停火。

但今年2月，“新人民军”指责政府军方面滥用停火措施并拖延释放政治犯，在2月10日结束单方面停火措施。

之后，杜特尔特指责菲共及“新人民军”在与政府谈判期间要价太高，下令政府军结束单方面停火措施。