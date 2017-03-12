马国逮捕丹斯里头衔华商

（联合早报网讯）马来西亚执法单位近来除了积极对付贪官污吏，也严打涉嫌行贿及逃漏税的商人。当局日前逮捕两名拥有丹斯里头衔的知名华商，以及一名拿督斯里头衔的华商。

总检察署属下国家追收税务执法组（NRRET）、反贪污委员会、警方及海关等单位在最近的联合行动中，先后在吉打、檳城及柔佛，逮捕上述三名华商。当局是以逃税及贿赂罪名逮捕他们，并扣押他们数百万令吉的银行户头及资產。

据了解，这两名丹斯里级嫌犯来自檳城及吉打，拿督斯里级嫌犯则来自柔佛。两名丹斯里级嫌犯涉嫌未申报真实收入、逃税以及每月以150万令吉（约48万新元）贿赂执法人员。

消息说：“这名商人不向政府报税或缴税给，却但宁可向执法人员‘缴税’。”这导致政府损失近百万令吉

其中一名丹斯里嫌犯是非法万字集团及夜总会业者，其生意遍布全国。当局指他10年来每月以约100万令吉（约32万新元），贿赂三个机构的执法人员，以免旗下超时营业的声色场所遭取缔。

另一名丹斯里嫌犯则涉嫌利用代理人低价购入马来保留地，並以高价转售给政府进行发展工程。拿督斯里级商人则经营四家夜总会及23家娱乐场所，当局三个月前已开档对他展开调查。当局指嫌犯涉及私会党三合会的活动，并勾结退休高级公务员。