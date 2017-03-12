韩大选民调：文在寅遥遥领先无敌手

（联合早报网讯）韩联社和KBS电视台共同委托民调机构Korea Research进行的民调显示，最大在野党共同民主党前党首文在寅以29.9%的支持率遥遥领先；同党籍忠清南道知事安熙正获得17.0%，位居第二。

代总统黄教安以9.1%的支持率跻身三甲，但支持率较前一次调查（2月5-6日）下降2.1个百分点。民主党籍城南市长李在明和国民之党前党首安哲秀以9.0%和8.4%支持率分列第四和第五。

文在寅作为民主党的总统候选人的适合度为34.5%，略领先于安熙正（33.3%）。

在自由韩国党（前名为新世界党）和正党等执政阵营候选人适合度方面，正党籍议员刘承旻以17.4%位居首位，代总统黄教安以11.6%跟随其后。

调查显示，文在寅不论是与其他政党候选人进行两者对决还是三者相斗，支持率都遥遥领先。从两者对决来看，在与代总统黄教安的对决中，文在寅的支持率为56.4%，黄教安为22.8%。与前一次调查相比，文在寅支持率上升4.1个百分点，黄教安下滑0.8个百分点。

在与庆尚南道知事洪准杓的对决中，文在寅为57.3%，洪准杓为16.1%。

在与国民之党前党首安哲秀的对决中，文在寅为45.7%，安哲秀为32.3%，两者差距较2月6日的调查结果拉小5.4个百分点。