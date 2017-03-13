朴槿惠疑不服弹劾判决遭在野党猛批

（联合早报网讯）韩国遭罢免的前总统朴槿惠，因不服而誓言其弹劾案真相终将大白，13日面临批评声浪，最大在野党则呼吁检方尽速调查。

中央社引述路透社的报道说，朴槿惠被爆出容许闺蜜崔顺实干政的丑闻震撼政坛与企业界。国会表决通过弹劾朴槿惠后，宪法法院10日判决弹劾案成立，她因而遭到罢免下台，但她否认有任何不法。

朴槿惠12日傍晚离开首尔青瓦台，返家恢复老百姓身分，也丧失保护她免遭起诉的总统刑事豁免权。

宪法法院做出判决后，朴槿惠尚未公开对此置评，不过一名发言人转述，朴槿惠返抵首尔住宅后表示，她很抱歉未能完成总统任期。她还说：“这需要时间，但我相信真相终将水落石出。”

许多韩国人将此言解读为朴槿惠对宪法法院判决的抗议。

最大在野党共同民主党党魁秋美爱13日在一场会议中说：“就算在她离开的当下，她在大家面前也表现出毫无悔意，只说了这些有关真相的话，毫无其他声明，只有不服而已。”

韩国右派小党正党推派的总统候选人余承敏说：“这令人感到震惊又遗憾。抗议宪法法院的判决，形同对人民及宪法的背叛。”

秋美爱表示，朴槿惠应该受到嫌犯应有的待遇，并配合检方一切调查。

她说：“检方必须迅速且彻底调查，以找出真相并惩罚任何犯罪行为。”