研究：兹卡病毒还会引起心脏疾病

（联合早报网讯）一项最新研究显示，兹卡病毒除了感染孕妇后可能导致胎儿出现小头畸形外，还可能对心脏造成严重伤害，包括引起心血管并发症和心衰竭等。

在近期召开的美国心脏病学会第66届科学年会上，来自委内瑞拉加拉加斯热带医学研究所的数据显示，这项研究中有九名无心血管病史的成年兹卡病毒感染者。除一人外，其余八人均出现心律问题，其中六人还出现心衰征兆。

过往研究已证实，孕妇感染兹卡病毒后可能导致新生儿小头症。此外，这种病毒还会导致名为格林－巴利综合征的成年人神经系统疾病，症状包括肌肉萎缩等，严重时可致瘫痪。

上述九名患者平均年龄47岁，其中有六名女性。他们因疑似感染兹卡病毒而入院观察两周，期间出现多种因心脏问题引起的症状，最常见的是心悸、气短和易疲劳，最后测试结果确诊九人均感染兹卡病毒。

经针对心衰和心房颤动治疗后，病人心脏问题虽未痊愈，但病情有所好转。

主导这项研究的美国梅奥诊所卡尔塔博士说：“我们已经了解像登革热和基孔肯雅热等由蚊子传播的疾病会引起心脏问题，因此推断兹卡病毒也许会有类似影响，但没想到兹卡病毒对心脏的伤害要严重得多。”

研究人员据此提醒说，无论是患者还是医护人员，不要只关注已知的兹卡症状，而忽略了病毒和心脏疾病之间的联系。相关研究进展将发表在《美国心脏病学会杂志》周刊网络版上。