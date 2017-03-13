美媒：特朗普邀请习近平访美

（联合早报网讯）据美国网络媒体报道，美国总统特朗普准备邀请中国国家主席习近平于下个月到他在佛罗里达州的庄园做客，举行两天的高峰会。

美国网络媒体Axios率先引述“多名美国官员”报道，习近平可能在4月6日至7日访美，特习会地点可能在特朗普接待重要外宾的马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园。

路透社过后也引述一名美国行政官员的话说，特朗普和习近平可能即将会面，但一切还未确定。路透社说，由于特习会还没有正式宣布，因此这名官员不愿具名。

美国有线电视新闻网（CNN）也报道了上述消息。该报道称，美国国务卿蒂勒森这个星期的亚洲之行将包括中国，届时他将确认习近平访问美国的细节。

中国外交部还没有就此报道置评。

此前，特朗普一再强烈批评中国，但近期美中展开连串会议和对话，透露双方正在寻求缓解纠结。

上个月底，中国国务委员杨洁篪应美国邀请访问华盛顿两天，同特朗普会了面。那是特朗普上任后首次和中国政府领导层成员直接会面，被解读为是两个大国试图使双边关系恢复稳定的举动。

当时路透社曾引述美国一高官说，中美双方借此机会讨论了共同关注的安全问题和双边合作机会，也谈到了安排特朗普同中国国家主席习近平会谈的可能性，但双方没有为“特习会”定下日期。