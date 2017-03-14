西部高温东部暴雪 美国三月冰火两重天

（联合早报网讯）正当美国东部多州进入暴雪极寒天气，美国西部及西南部多地却开启了夏季高温模式，形成东西两地冰火两重天的天气。

中新社报道，美国国家气象局网站的信息显示，在美国西部、西南部的多个地方近日遭创纪录热浪袭击，气温接近或超过30摄氏度，提早开启夏季高温模式。

以冬暖夏凉著称的加州旧金山市，12日气温在22度至25度间。适逢周日，市区内多个街区开放步行街，禁止车辆通行，民众衣着清凉，有的在太平洋海边冲浪戏水，仿佛已进入盛夏季节。

亚利桑那州凤凰城13日气温高达32度，本周均保持30度以上的高温干燥天气。

与西部和西南部热浪相比，美国东部大片地区则遭遇今年冬季最大、影响最严重的罕见低温暴雪袭击，威胁到从华盛顿特区到波士顿约5000万民众的生活。

气象专家阿布拉姆斯说，在宾夕法尼亚、纽约和新英格兰大部分地区，降雪量将是1993年以来最大的一次。

这波被称为施特拉的冬季暴风雪，除了带来丰厚的降雪量，还将在一些地区带来时速近百公里的强风，能见度仅四分之一英里，当地交通将因此大受影响，多个航班已在暴风雪来临前取消。

在华盛顿特区、巴尔的摩和费城等地还将有雨夹雪天气，并带来洪水隐患。地方政府13日提醒民众防范措施。

暴风雪后将带来低温极寒天气。国家公园局表示，华盛顿特区的樱花盛放期也将从预估的3月14日至17日推迟到19日至21日之间。