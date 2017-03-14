美“卡尔·文森”号航母明日驶入韩釜山港

（联合早报网讯）美国海军驻韩司令部14日表示，美国“卡尔·文森”号航空母舰战斗群将于明日驶入釜山港。有分析称，“卡尔·文森”号此行意在向持续进行核导开发的朝鲜发出警告。

韩联社报道，“卡尔·文森”号航空母舰战斗群由“卡尔·文森”号航母、阿利伯克级驱逐舰、提康德罗加级巡洋舰、航母飞行团组成。美国海军驻韩司令部表示，“卡尔·文森”号航空母舰战斗群及约5500名兵力在美国第7舰队作战地区执行定期海上作战任务。该航空母舰战斗群官兵将与韩国海军官兵和普通市民一起参加文化交流活动。

“卡尔·文森”号的满载排水量达10万吨，长333米、宽77米，可搭载A-18超级大黄蜂战斗机、E-2C预警机、EA-18G“咆哮者”电子攻击机等80余架飞机，被称为“海上军事基地”。

据悉，美国海军特种部队——“海豹”部队参加了“卡尔·文森”号最近在半岛海域进行的训练。分析指出，美国动员“卡尔·文森”号和海军海豹特种部队参加代号为“鹞鹰”的韩美联合军演，是向罔顾国际社会忧虑持续搞核导开发的朝鲜施加压力。

12日，韩国联合参谋本部议长李淳镇和韩美联合司令部司令文森特·布鲁克斯访问“卡尔·文森”号航空母舰时表示，若朝鲜发起挑衅，韩美将携手予以强力应对。美国“卡尔·文森”号航空母舰、远程轰炸机、隐形战机、核潜艇等多种战略武器将陆续抵韩。